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لبنان

أبو فاعور: الحوار المجدي أقصر الطرق الى حل نزاعاتنا

Lebanon 24
05-09-2023 | 15:22
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أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ "الحوار المجدي أقصر الطرق الى حل نزاعاتنا"، مشيراً الى ان "المدخل لكل الحلول هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأنّ الحلولَ الترقيعيّة لا تفيد المواطن بشيء، والّذي يمنع انتخاب رئيس جديد هو الأنانية الكبيرة لدى جزء من الأطراف السّياسيين الذين يريدون السّيطرة على القرار، مع العِلْم أن نتيجة هذه المواجهة السّياسية لا يمكن أن تنتهي إلّا بانتخاب رئيس توافقي".
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واعتبر ابو فاعور، خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في حفل عشاء خيري أقامه صندوق دعم المريض "لمعة حياة" في منتزه نبع البحصاصة في حاصبيا، أن "الواقع والتوازن داخل المجلس النيابي فَرَضتهُ الانتخابات النيابية"، مؤكداً ان "الحوار المُجدي والنّافع، هو الحوار من دونَ شروط، والّذي لا يقودنا إلى فتحِ ملفات خلافيّة".
وقال: "باسم رئيس الحزب التّقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط نؤكّد على تَمسُّكِنا بالحوارِ البنّاء، وندعو بكلّ محبة كلَّ القوى السياسية وكلَّ الكُتل النيابية أنْ تسلكَ طريق الحوار لنصلَ إلى النتيجة المرجوّة".
وفي الختام، قال: "عهد الحزب التقدمي الاشتراكي أن يبقى بيتاً مفتوحاً وقلباً مفتوحاً لكلّ الفرقاء ولكلّ الحلول الّتي تنقذ لبنان والمواطن اللبناني من هذه الأزمة".
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