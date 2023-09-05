في صحراء الشويفات.. أطلق النار على نفسه من بندقية صيد!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "م. ح. ج" أقدم على الإنتحار عبر اطلاق النار على نفسه من بندقية صيد، وذلك مساء اليوم في منطقة صحراء الشويفات خلف محطة السوقي.



وأشارت المعلومات إلى أنه كان قد انتقل حديثاً للسكن في المنطقة.

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