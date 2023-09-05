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لبنان

في صحراء الشويفات.. أطلق النار على نفسه من بندقية صيد!

Lebanon 24
05-09-2023 | 15:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "م. ح. ج"  أقدم  على الإنتحار عبر اطلاق النار على نفسه من بندقية صيد، وذلك مساء اليوم في منطقة صحراء الشويفات خلف محطة السوقي.

وأشارت المعلومات إلى أنه كان قد انتقل حديثاً للسكن في المنطقة.
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انتحار

الشويفات

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