تفاؤل مشوب بالتحفُّظ

يُبدي مطَّلعون تفاؤلاً مشوباً بالتحفُّظ لجهة رؤية نتائج ملموسة لزيارة مسؤول نقدي رفيع، بصرف النظر عن مسار الاستحقاقات السياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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