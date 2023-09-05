تفاؤل مشوب بالتحفُّظ

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لبنان
تفاؤل مشوب بالتحفُّظ
Lebanon 24
05-09-2023
|
17:27
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يُبدي مطَّلعون تفاؤلاً مشوباً بالتحفُّظ لجهة رؤية نتائج ملموسة لزيارة مسؤول نقدي رفيع، بصرف النظر عن مسار الاستحقاقات السياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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