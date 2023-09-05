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لبنان

تفاؤل مشوب بالتحفُّظ

Lebanon 24
05-09-2023 | 17:27
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يُبدي مطَّلعون تفاؤلاً مشوباً بالتحفُّظ لجهة رؤية نتائج ملموسة لزيارة مسؤول نقدي رفيع، بصرف النظر عن مسار الاستحقاقات السياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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