الراعي في الشوف الجمعة: حوار مفتوح حول الخيارات السياسية



Advertisement وذكرت «الأخبار» أن جولة الراعي سيبدأها من بلدة شانيه فالباروك وبعقلين وبيت الدين، وسيتخلّلها غداء في المختارة تلبية لدعوة من النائب السابق وليد جنبلاط، على أن يُختتم النهار بعشاء في منزل النائب السابق نعمة طعمة الذي يشهد اجتماعات لجنة التحضير للجولة وبرنامجها. يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي منطقة الشوف، الجمعة المقبل، تحت عنوان «الجبل بخير لبنان بخير»،وذلك تلبية لدعوة من شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، «في سياق تكريس مصالحة الجبل، والانطلاق منها للعمل على تحقيق مصالحة عامة ووطنية».وذكرت «الأخبار» أن جولة الراعي سيبدأها من بلدة شانيه فالباروك وبعقلين وبيت الدين، وسيتخلّلها غداء في المختارة تلبية لدعوة من النائب السابق وليد جنبلاط، على أن يُختتم النهار بعشاء في منزل النائب السابق نعمة طعمة الذي يشهد اجتماعات لجنة التحضير للجولة وبرنامجها.

وأكّدت مصادر متابعة أن الجولة والغداء «غير مرتبطيْن بأمر المصالحة في الجبل فحسب، بل يأتيان استكمالاً لتواصل مستمر بين البطريرك والحزب التقدمي الاشتراكي، زادت وتيرته بشكل كبير في الفترة الأخيرة». وأوضحت أن «هناك حواراً مفتوحاً مع الراعي حول الخيارات السياسية في البلد، واتفاقاً على عدم السير في خيارات متهوّرة»، وهو «ما يفسّر تفاعل البطريرك والاشتراكي مع دعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري».