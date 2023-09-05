Advertisement

لبنان

الراعي في الشوف الجمعة: حوار مفتوح حول الخيارات السياسية

Lebanon 24
05-09-2023 | 22:16
A-
A+
Doc-P-1104507-638295744660825626.jpg
Doc-P-1104507-638295744660825626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي منطقة الشوف، الجمعة المقبل، تحت عنوان «الجبل بخير لبنان بخير»،وذلك تلبية لدعوة من شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، «في سياق تكريس مصالحة الجبل، والانطلاق منها للعمل على تحقيق مصالحة عامة ووطنية».
Advertisement
وذكرت «الأخبار» أن جولة الراعي سيبدأها من بلدة شانيه فالباروك وبعقلين وبيت الدين، وسيتخلّلها غداء في المختارة تلبية لدعوة من النائب السابق وليد جنبلاط، على أن يُختتم النهار بعشاء في منزل النائب السابق نعمة طعمة الذي يشهد اجتماعات لجنة التحضير للجولة وبرنامجها.
 
وأكّدت مصادر متابعة أن الجولة والغداء «غير مرتبطيْن بأمر المصالحة في الجبل فحسب، بل يأتيان استكمالاً لتواصل مستمر بين البطريرك والحزب التقدمي الاشتراكي، زادت وتيرته بشكل كبير في الفترة الأخيرة». وأوضحت أن «هناك حواراً مفتوحاً مع الراعي حول الخيارات السياسية في البلد، واتفاقاً على عدم السير في خيارات متهوّرة»، وهو «ما يفسّر تفاعل البطريرك والاشتراكي مع دعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2023-09-05
22:02 | 2023-09-05
22:28 | 2023-09-05
23:04 | 2023-09-05
22:58 | 2023-09-05
22:49 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24