25
o
بيروت
28
o
طرابلس
32
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حوار من دون أفق
Lebanon 24
05-09-2023
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": يعود الرئيس نبيه بري اليوم، وقد مضى على الشغور ١١ شهراً، وتوقفت جلسات الانتخاب في ١٤ حزيران على نتيجة لم ترضِ بتاتاً فريقه السياسي، الى دعوته المتكررة الى الحوار، في توقيت لافت، يتزامن مع الموعد المبدئي الذي وضعه لودريان لزيارة بيروت ولقاء النواب والكتل لمناقشة أجوبة هؤلاء الخطية على رسالته المتصلة بمواصفات الرئيس ومشروعه للحكم. كما يتزامن مع استمرار الرفض القاطع من مكوّنات مسيحية أساسية والى جانبها بعض التقاطعات المعارضة لتلك الدعوة لعدم دستوريتها. لكن المفارقة التي تحكم دعوة بري اليوم، أنها بدأت تسلك طريقها في بعض المكامن المهمة مثل بكركي والمختارة، نازعة من المعارضة دعماً هاماً جداً وفره كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي أو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، فيما يجري العمل حالياً على المكونات السنية التي بدأ بعضها عملية إعادة تموضع وسط حال التردّد والتشتت التي تعيشها البيئة السنية .
Advertisement
لماذا يتمسك بري بدعوته للحوار، وهو المدرك أن فتح أبواب المجلس أمام الجلسات المفتوحة كما ينص الدستور، كافٍ لمعالجة أزمة انتخاب رئيس بحيث تنتفي الحاجة الى الحوار، وهل الدعوة تأتي في سياق نصب فخ لقوى المعارضة، كما تراها هي، لاستدراجها الى المجلس من أجل تأمين النصاب لانتخاب مرشح الفريق الآخر سليمان فرنجية؟ وما الفارق بين الجلسات المفتوحة وليس الدورات المفتوحة، وهل ترمي الى إسقاط الحاجة الى نصاب الثلثين، بحيث يكون الانتخاب بالنصف زائداً واحداً كافياً لإيصال فرنجية الى بعبدا؟
الأكيد أن المادة ٤٩ من الدستور واضحة لجهة الدعوة الى جلسة انتخاب "بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي"، أي إن الجلسات المفتوحة تبدأ بجلسة بنصاب الثلثين في الدورة الأولى، وتُستكمل بدورات متتالية بالغالبية المطلقة في الدورة الثانية، وهي في هذه الحالة النصف زائداً واحداً أو ٦٥ صوتاً، علماً بأن المادة الرابعة والسبعين من الدستور قد نصّت أيضاً على أنه في حال خلوّ سدة الرئاسة، على المجلس أن يجتمع فوراً بحكم القانون لانتخاب رئيس من دون الحاجة الى دعوة من رئيس المجلس، ويبقى المجلس في حالة انعقاد حتى انتخاب رئيس، وهذا ما يفسّر تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، بمعنى تُسحب الصفة التشريعية عنه حتى ينجز دوره الانتخابي. وهذا يعني عملياً أن المجلس يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم أي في جلسة بعدة دورات لا تتوقف حتى إنجاز الانتخاب، لكن ما فعله بري في جلسات الانتخاب السابقة هو رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، علماً بأنه بحسب قانونيين، لا يجوز رفع الجلسة بل يجب الاستمرار بالأكثرية حتى إنجاز الانتخاب، كما حصل في انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، حيث عقدت ٤ دورات انتخابية حتى تم الانتخاب.
هل هذا ما قصده بري بكلامه عن الجلسات المفتوحة؟ يجيب مطلعون على موقف رئيس المجلس أنه بدعوته هذه، عمد الى سحب تهمة التعطيل الملصقة به من التداول، المبرّر الذي لا يتفق عليه المعارضون الذين يرون أنه بمجرد اشتراط بري الحوار قبل الانتخاب يعطل في حدّ ذاته المسار الديموقراطي والدستوري للعملية الانتخابية كما نصّ عليها صراحة الدستور. ويسأل هؤلاء: هل ضمن بري أكثرية ٦٥ صوتاً لمرشحه للدعوة الى جلسة انتخاب مفتوحة، مع ورود معطيات عن تقدم الحوار بين "حزب الله" ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ما من شأنه أن يؤمّن النصاب القانوني للجلسة، أم هو بدأ يمهّد الطريق لمرشح ثالث، إدراكاً منه أن المعارضة بمختلف مكوناتها لا تزال تملك القدرة لتعطيل نصاب أي جلسة؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
Lebanon 24
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
03:20 | 2023-09-05
05/09/2023 03:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو طريف للوليد الحلاني ينتشر.. وفخامة منزل العائلة في المونتيفردي حديث الجمهور
Lebanon 24
فيديو طريف للوليد الحلاني ينتشر.. وفخامة منزل العائلة في المونتيفردي حديث الجمهور
04:03 | 2023-09-05
05/09/2023 04:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة: ابن المصمم ايلي صعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. ووالدته كلودين حديث الجمهور بجمالها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة: ابن المصمم ايلي صعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. ووالدته كلودين حديث الجمهور بجمالها (صور)
02:28 | 2023-09-05
05/09/2023 02:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
Lebanon 24
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
05:02 | 2023-09-05
05/09/2023 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
11:43 | 2023-09-05
05/09/2023 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2023-09-05
جلستان حكوميتان غداً والنازحون الجدد بند رئيسي
22:02 | 2023-09-05
مبادرة بري تتقدّم في انتظار ما سيطرحه لودريان.. والمعارضة توحّد صفوفها
22:16 | 2023-09-05
الراعي في الشوف الجمعة: حوار مفتوح حول الخيارات السياسية
22:28 | 2023-09-05
وفد صندوق النقد في بيروت الأسبوع المقبل
23:04 | 2023-09-05
منصّة "بلومبرغ" بدلاً من "صيرفة"
22:58 | 2023-09-05
"التربية" تُطلق العام الدراسي.. والمتعاقدون يصعّدون: لا تدريس قبل تحقيق مطالبنا!
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 06:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 06:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 06:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24