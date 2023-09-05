هذا ما على وزراء "التيار" فعله؟

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كتبت" الديار": الكهرباء هي شأن تجاوزته دول كثيرة، ومنها الفقيرة جدا في افريقيا، فهي تعطي شعوبها الكهرباء لمدة 24 ساعة. وقد سافر الى هذه الدول اصحاب شركات الكترونية وتكنولوجية، لان خدمة الكهرباء و»الانترنت» وكل ما تحتاج اليه الشركات من التكنولوجيا ممتازة ، اما في لبنان حتى الآن، فلا تقدم وزارة الطاقة والمياه الا الكهرباء لمدة ساعتين في اليوم.اما المياه، وهي من صلاحية وزارة الطاقة والمياه، فقد اصبحت معدومة لا تصل الى المواطنين، مع ان لبنان هو بلد الينابيع والانهر. وفي حين ان دولا صحراوية اصبحت تقدم لشعبها المياه بوفرة كبيرة، لكن وزارة الطاقة والمياه فشلت في تأمين الكهرباء الا لمدة ساعتين، والمياه اصبحت معدومة الخدمات لايصالها الى الشعب اللبناني.ان وزارة الطاقة والمياه التي توالى عليها وزراء حزب «التيار الوطني الحر» منذ عام 2012 وحتى السنة الحالية 2023، يجب ان يقدموا في مؤتمر صحافي الاسباب التي جعلتهم لا يقومون بتأمين الكهرباء والمياه الى الشعب اللبناني، وبخاصة ان التحقيق الجنائي، وقبله وثائق مالية اكدت ان موازنة وزارة الطاقة والمياه منذ 2021 حتى يومنا هذا، وصلت الى 47 مليار دولار، ومقابل ذلك لا كهرباء ولا مياه.