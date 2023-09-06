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لبنان

اللقاء النيابي المستقل: الحوار يستحق إعطاءه الفرصة ولكن..

Lebanon 24
06-09-2023 | 01:16
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أشار نواب "اللقاء النيابي المستقل" بكتلتيه "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني" في بيان أصدروه اثر اجتماعهم الدوري، الى أنهم ناقشوا "المبادرة المطروحة من دولة الرئيس نبيه بري".
 
واعتبروا أن "الأصل الدستوري هو الذهاب الى مجلس النواب، وعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انجاز الاستحقاق، ولكن هذا لا يمنع أي حوارٍ ثنائيٍ أو جامع بين يدي هذه الجلسة. ونظرًا للتوازنات الحالية في المجلس النيابي، وحتى لا يبقى البلد بمؤسساته المعرضة للانهيار، ولا المواطن بمعيشته، رهينتين للقوى السياسية، رأى المجتمعون أن الحوار يستحق إعطاءه الفرصة وفق الضوابط الآتية: حصر الحوار بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، أن تكون مدة الحوار محدودة وقصيرة، وأن يكون هناك تعهد مسبق من الفرقاء بأنه مهما كانت نتيجة الحوار سيذهب الجميع الى جلسة انتخاب بدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس."
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كما استعرض المجتمعون "القضايا الانمائية في المناطق ولا سيما موضوع فتح مطار القليعات الذي يعطي لبنان موقعًا متقدمًا في مشروع إعادة إعمار سوريا المقبل، كما يؤمن فرص عمل لأبناء المنطقة وتنمية لها، وقرروا متابعة هذا المشروع مع جميع المسؤولين المعنيين حتى انجازه."

وتوقف النواب "عند انقطاع المياه عن أحياء العاصمة بيروت لأسابيع، وطالبوا الحكومة وشركة مياه بيروت وجبل لبنان بايجاد الحلول السريعة سواء بتأمين الكهرباء لضخ المياه أو برصد الأموال اللازمة لصيانة محطات التوزيع الأساسية".
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