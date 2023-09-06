31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللقاء النيابي المستقل: الحوار يستحق إعطاءه الفرصة ولكن..
Lebanon 24
06-09-2023
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار نواب "اللقاء النيابي المستقل" بكتلتيه "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني" في بيان أصدروه اثر اجتماعهم الدوري، الى أنهم ناقشوا "المبادرة المطروحة من دولة الرئيس نبيه بري".
واعتبروا أن "الأصل الدستوري هو الذهاب الى مجلس النواب، وعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انجاز الاستحقاق، ولكن هذا لا يمنع أي حوارٍ ثنائيٍ أو جامع بين يدي هذه الجلسة. ونظرًا للتوازنات الحالية في المجلس النيابي، وحتى لا يبقى البلد بمؤسساته المعرضة للانهيار، ولا المواطن بمعيشته، رهينتين للقوى السياسية، رأى المجتمعون أن الحوار يستحق إعطاءه الفرصة وفق الضوابط الآتية: حصر الحوار بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، أن تكون مدة الحوار محدودة وقصيرة، وأن يكون هناك تعهد مسبق من الفرقاء بأنه مهما كانت نتيجة الحوار سيذهب الجميع الى جلسة انتخاب بدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس."
Advertisement
كما استعرض المجتمعون "القضايا الانمائية في المناطق ولا سيما موضوع فتح مطار القليعات الذي يعطي لبنان موقعًا متقدمًا في مشروع إعادة إعمار سوريا المقبل، كما يؤمن فرص عمل لأبناء المنطقة وتنمية لها، وقرروا متابعة هذا المشروع مع جميع المسؤولين المعنيين حتى انجازه."
وتوقف النواب "عند انقطاع المياه عن أحياء العاصمة بيروت لأسابيع، وطالبوا الحكومة وشركة مياه بيروت وجبل لبنان بايجاد الحلول السريعة سواء بتأمين الكهرباء لضخ المياه أو برصد الأموال اللازمة لصيانة محطات التوزيع الأساسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
Lebanon 24
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
05:02 | 2023-09-05
05/09/2023 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
11:43 | 2023-09-05
05/09/2023 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدمار كبير"... إنفجار يهزّ دمشق وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
"الدمار كبير"... إنفجار يهزّ دمشق وهذا عدد الجرحى (صور)
08:34 | 2023-09-05
05/09/2023 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
09:21 | 2023-09-05
05/09/2023 09:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:19 | 2023-09-06
تيمور جنبلاط بحث والعمّار في تفاصيل زيارة الراعي الى الجبل الجمعة
04:12 | 2023-09-06
كتل هوائية حارّة تسيطر على لبنان… وتستمرّ حتى هذا الموعد
04:02 | 2023-09-06
عملية تاريخيّة في الجنوب قتلت 12 إسرائيلياً.. ماذا حصل قبل 26 عاماً؟ (فيديو)
04:01 | 2023-09-06
عن شحنة الفيول.. توضيح من شركة "ذي كورال أويل كومباني ليمتد" هذا ما جاء فيه
04:00 | 2023-09-06
حوار "حزب الله والتيار" يبدأ الجمعة: "مشروع بارود" ضالة باسيل ولا يراعي هواجس المسلمين
03:50 | 2023-09-06
إطلاق نار على سيارة في ضهر العين.. هل من إصابات؟
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 11:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 11:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 11:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24