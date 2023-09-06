31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التحضير للحوار بدأ وخلافات داخل بعض الاحزاب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-09-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالرغم من وجود معارضة جديّة للحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يتماشى مع روحية المبادرة الفرنسية، الا ان الواضح ان هناك قرارا جديا بإجرائه بمن حضر، وإن تبدلت الطريقة.
وتشير المصادر الى ان التحضيرات الاولية بدأت عبر سلسلة مشاورات بين بعض القوى السياسية مع رئيس المجلس، بإنتظار معرفة التوجه النهائي للفرنسيين وكيف سيتعاطون مع المقاطعة الحاصلة.
Advertisement
وترى المصادر ان التحضيرات العملية لن تحصل الا في اللحظات الاخيرة، بسبب التبدلات السريعة التي تطرأ على الواقع السياسي في لبنان.
في سياق متصل، ومنذ اعلان باريس انها ترغب بالدعوة لطاولة حوار تضم القوى السياسية اللبنانية، حتى بدأت الآراء والمواقف المتناقضة تظهر بين القوى السياسية، بين مؤيد للمشاركة ومعارض لها.
لكن اللافت ان هذا الخلاف انتقل الى داخل بعض الاحزاب حيث بات هناك أكثر من وجهة نظر.
وتؤكد مصادر مطلعة ان أحد الاحزاب الوسطية الذي يشهد اختلافا في وجهات النظر بشأن الحوار سيشارك فيه، في حين ان حزبا يمينيا آخر لن يشارك في الحوار ويشهد نقاشات داخلية حول موقفه بين مؤيد ومعارض.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
Lebanon 24
مُمثلة لبنانية تظهر بالمايوه على أحد شواطئ دبي.. والجمهور ينتقدها: "عيب استري نفسك" (صورة)
05:02 | 2023-09-05
05/09/2023 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن التمثيل.. بطلة مسلسل "كريستال" الممثلة اللبنانيّة تستمتع بفصل الصيف هكذا بدت بالمايوه (صورة)
11:43 | 2023-09-05
05/09/2023 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدمار كبير"... إنفجار يهزّ دمشق وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
"الدمار كبير"... إنفجار يهزّ دمشق وهذا عدد الجرحى (صور)
08:34 | 2023-09-05
05/09/2023 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
09:21 | 2023-09-05
05/09/2023 09:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:19 | 2023-09-06
تيمور جنبلاط بحث والعمّار في تفاصيل زيارة الراعي الى الجبل الجمعة
04:12 | 2023-09-06
كتل هوائية حارّة تسيطر على لبنان… وتستمرّ حتى هذا الموعد
04:02 | 2023-09-06
عملية تاريخيّة في الجنوب قتلت 12 إسرائيلياً.. ماذا حصل قبل 26 عاماً؟ (فيديو)
04:01 | 2023-09-06
عن شحنة الفيول.. توضيح من شركة "ذي كورال أويل كومباني ليمتد" هذا ما جاء فيه
04:00 | 2023-09-06
حوار "حزب الله والتيار" يبدأ الجمعة: "مشروع بارود" ضالة باسيل ولا يراعي هواجس المسلمين
03:50 | 2023-09-06
إطلاق نار على سيارة في ضهر العين.. هل من إصابات؟
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 11:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 11:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 11:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24