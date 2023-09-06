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لبنان

التحضير للحوار بدأ وخلافات داخل بعض الاحزاب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2023 | 01:30
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بالرغم من وجود معارضة جديّة للحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يتماشى مع روحية المبادرة الفرنسية، الا ان الواضح ان هناك قرارا جديا بإجرائه بمن حضر، وإن تبدلت الطريقة.
وتشير المصادر الى ان التحضيرات الاولية بدأت عبر سلسلة مشاورات بين بعض القوى السياسية مع رئيس المجلس، بإنتظار معرفة التوجه النهائي للفرنسيين وكيف سيتعاطون مع المقاطعة الحاصلة.
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وترى المصادر ان التحضيرات العملية لن تحصل الا في اللحظات الاخيرة، بسبب التبدلات السريعة التي تطرأ على الواقع السياسي في لبنان.
في سياق متصل، ومنذ اعلان باريس انها ترغب بالدعوة لطاولة حوار تضم القوى السياسية اللبنانية، حتى بدأت الآراء والمواقف المتناقضة تظهر بين القوى السياسية، بين مؤيد للمشاركة ومعارض لها.
لكن اللافت ان هذا الخلاف انتقل الى داخل بعض الاحزاب حيث بات هناك أكثر من وجهة نظر.
وتؤكد مصادر مطلعة ان أحد الاحزاب الوسطية الذي يشهد اختلافا في وجهات النظر بشأن الحوار سيشارك فيه، في حين ان حزبا يمينيا آخر لن يشارك في الحوار ويشهد نقاشات داخلية حول موقفه بين مؤيد ومعارض.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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