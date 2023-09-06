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لبنان

أصوات انفجارات مقابل بلدات مارون الراس عيترون ويارون.. هذا مصدرها

Lebanon 24
06-09-2023 | 01:42
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سُمع اصوات انفجارات داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة مقابل بلدات مارون الراس عيترون ويارون.

كما يُسمع اصوات هدير دبابات اسرائيلية قرب موقع المالكية التابع للعدو الإسرائيلي مقابل عيترون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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يرافق ذلك تحليق للطيران المروحي فوق المكان.

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