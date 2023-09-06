مسيرة حاشدة من القليعات العكارية نحو سرايا حلبا!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة حاشدة انطلقت من منطقة القليعات العكارية متجهة الى سرايا حلبا منذ قليل.



وبحسب المعلومات، تأتي المسيرة كوقفة تضامنية مع موقوفين على رأسهم رئيس بلدية المنطقة في قضية نزاع عقاري بين عدد من المزارعين من أبناء القليعات وآل فخر الدين طرابلس.

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