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لبنان

إشاراتٌ مالية إيجابية تجاه لبنان.. ما هو مصدرها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2023 | 03:15
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اعتبرت مصادر ومالية أنَّ وجود توجّهات لدى جهاتٍ مصرفية عربيّة بمواكبة لبنان ودعم البنك المركزيّ فيه، سيكونُ بمثابة إشارةٍ جيِّدة يُمكن البناء عليها في المُستقبل كون ذلك يُساهم في إستعادة الثّقة.
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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ إتحاد المصارف العربيّة الذي أقام مؤتمره الأخير في الرياض بمُشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أسّس لتعاونٍ علني مع البنك المركزي، وهو ما يُعدُّ نقلةً نوعية لا يمكن التغاضي عنها في ظلِّ الأزمة الحالية.

وأكدت المصادر أنَّ المطلوب اليوم هو المُضي بالإصلاحات الفعليّة والجدّية على الصعيدين المالي والمصرفي، وإلا لن تكون هناك مُساعدات واضحة مالياً واقتصادياً للبنان، وأضافت: "ما يجري حالياً على صعيد المصرف المركزي من ضبطٍ للشؤون المالية لا يكفي لإستعادة الثقة.. كلُّ ذلك يحتاجُ إلى تشريعاتٍ واضحة في مجلس النواب، وعلى الجميع أن يتحمّل مسؤوليته في هذا الصدد". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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