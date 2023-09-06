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لبنان

قائد قوات "اليونيفيل" على رأس وفد في السرايا

Lebanon 24
06-09-2023 | 02:59
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد في هذه الاثناء في السرايا.
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