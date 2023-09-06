إبراهيم: الامور في لبنان حتى اللحظة صعبة وتبدو مقفلة

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رأى اللواء عباس ابراهيم " ان الامور في لبنان حتى اللحظة صعبة وتبدو مقفلة للاسف"، واعلن انه " لم ير حلا في الافق، ولكن كلي رجاء ان يتحقق الامل بانتخاب رئيس للجمهورية.كلام ابراهيم جاء في خلال جولة قام بها على مرجعيات جبيل الروحية، تخللها زيارة لسوق المدينة وقلعتها ودير مار شربل في عنايا، وأكد أننا "لن نسمح لاحد، ما بقينا وحيينا، ان يضرب معاوله في ركن هذا الوطن"، وقال:"اننا من مدرسة قال قائدها من يطلق النار على دير الاحمر والقاع وشليفا انما يطلق النار على قلبي واولادي وبيتي. وبهذه المدرسة آمنا، وبتعاليمها سنكمل الطريق مصرين على وحدة لبنان والتعايش والتكامل والتكاتف والتضامن في وجه معاول الهدامين".