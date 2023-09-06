القرم: نقص المازوت في السنترالات نحو الحلحلة... وهذا ما قاله عن الجباية بالتعرفة الجديدة

Advertisement

طمأن وزير الاتصالات جوني القرم الى ان "مأزق نقص المازوت في السنترالات الذي يُخرج بعضها عن الخدمة يتجه نحو الحلحلة في حال أقرت السلفة المطلوبة من الحكومة غداً"، مذكّراً في حديث الى "صوت كل لبنان" بأن "التعرفة عُدلت إلّا ان الجباية على أساسها لم تبدأ بعد، على ان تنطلق في الخامس عشر من الجاري".وكشف عن "أعطال طرأت اليوم في سنترالات قرنايل، المختارة بعبدات، ووادي خالد".وبالنسبة إلى ملف الانترنت الخاص غير المنظم، كشف أن "الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الانترنت عبر أوجيرو".ونفى المعلومات التي تتحدث عن انشاء شركة ثالثة للاتصالات خاصة بالجيش عبر نوكيا من خلال هبة أميركية، لافتاً الى "وجود شركة ثالثة مرخصة في الأساس الا انها لم تفعّل".وفي ما يتعلق بالموازنة الجديدة وما تلحظ من ضرائب بالدولار، أوضح أن "الدولرة لن تشمل الرسوم كافة، بل التجار خصوصًا من يدفع الضرائب على البضائع بالليرة ويستوفيها من المواطنين بالدولار، وذلك للحفاظ على توازن العرض والطلب على الدولار".