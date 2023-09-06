Advertisement

لبنان

القرم: نقص المازوت في السنترالات نحو الحلحلة... وهذا ما قاله عن الجباية بالتعرفة الجديدة

Lebanon 24
06-09-2023 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1104589-638295920294810965.jpg
Doc-P-1104589-638295920294810965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأن وزير الاتصالات جوني القرم الى ان "مأزق نقص المازوت في السنترالات الذي يُخرج بعضها عن الخدمة يتجه نحو الحلحلة في حال أقرت السلفة المطلوبة من الحكومة غداً"، مذكّراً في حديث الى "صوت كل لبنان" بأن "التعرفة عُدلت إلّا ان الجباية على أساسها لم تبدأ بعد، على ان تنطلق في الخامس عشر من الجاري".
Advertisement

وكشف عن "أعطال طرأت اليوم في سنترالات قرنايل، المختارة بعبدات، ووادي خالد".

وبالنسبة إلى ملف الانترنت الخاص غير المنظم، كشف أن "الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الانترنت عبر أوجيرو".

ونفى المعلومات التي تتحدث عن انشاء شركة ثالثة للاتصالات خاصة بالجيش عبر نوكيا من خلال هبة أميركية، لافتاً الى "وجود شركة ثالثة مرخصة في الأساس الا انها لم تفعّل".

وفي ما يتعلق بالموازنة الجديدة وما تلحظ من ضرائب بالدولار، أوضح أن "الدولرة لن تشمل الرسوم كافة، بل التجار خصوصًا من يدفع الضرائب على البضائع بالليرة ويستوفيها من المواطنين بالدولار، وذلك للحفاظ على توازن العرض والطلب على الدولار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2023-09-06
04:19 | 2023-09-06
04:12 | 2023-09-06
04:02 | 2023-09-06
04:01 | 2023-09-06
04:00 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24