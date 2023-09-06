حادث مروع على اوتوستراد دير الزهراني ـ النبطية.. وسقوط إصابات (صور)

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وقع صباح اليوم الأربعاء حادث سير مروع على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية ، حيث اصطدمت سيارة بيك آب يقودها خمسيني من منطقة حاصبيا بحافلة كبيرة ( بولمان) كان سائقها يحاول الالتفاف من المسرب اليمين الى المسرب الاخر على الاوتوستراد عند مفرق محطة الايتام على اوتوستراد دير الزهراني – النبطية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وادى الحادث الى وقوع اصابات، عملت فرق من الهيئة الصحية الاسلامية والصليب الاحمر على نقلهم الى مستشفى النبطية، كما تسبب الحادث بازدحام سير في المحلة .