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لبنان

حادث مروع على اوتوستراد دير الزهراني ـ النبطية.. وسقوط إصابات (صور)

Lebanon 24
06-09-2023 | 03:37
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وقع صباح اليوم الأربعاء حادث سير مروع على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية ، حيث اصطدمت سيارة بيك آب يقودها خمسيني من منطقة حاصبيا بحافلة كبيرة ( بولمان) كان سائقها يحاول الالتفاف من المسرب اليمين الى المسرب الاخر على الاوتوستراد عند مفرق محطة الايتام على اوتوستراد دير الزهراني – النبطية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وادى الحادث الى وقوع اصابات، عملت فرق من الهيئة الصحية الاسلامية والصليب الاحمر على نقلهم الى مستشفى النبطية، كما تسبب الحادث بازدحام سير في المحلة .

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