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لبنان
إطلاق نار على سيارة في ضهر العين.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
06-09-2023
|
03:50
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أقدم فجر اليوم الأربعاء مجهول يقود دراجة نارية على اطلاق نار بإتجاه "رانج روفر" ازرق اللون لصاحبه "أ.ه" في مجمع جعارة وإيعالي منطقة ضهر العين الكورة من دون وقوع اصابات واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.
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