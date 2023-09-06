عن شحنة الفيول.. توضيح من شركة "ذي كورال أويل كومباني ليمتد" هذا ما جاء فيه

صدر عن شركة "ذي كورال أويل كومباني ليمتد" البيان التوضيحي التالي:

بموضوع ما يتمّ التداول به في بعض وسائل الإعلام وعلى منصّات التّواصل الاجتماعيّ، حول شُحنة الفيول الأخيرة التي كانت قيد الاستيراد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان التي تمّ إلغاؤها وذكر شركة كورال Coral، يهمّنا أن نوضح أن شركة ذي كورال أويل كومباني ليمتد The Coral Oil Company Limited تابعة لمجموعة أ. يمّين، وهي شركة بريطانية ونشاطها محصور في فرعها في لبنان منذ عشرات السنين ولا تتعاطى إستيراد مادة الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أو لصالح أي جهّة في لبنان والخارج، وهي غير معنيّة بالشحنة المذكورة".

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ولفتت إلى أن "الشركة المعنية بالشحنة قيد التداول الإعلامي هي شركة Coral Energy DMCC (كورال أنرجي د.أم.سي. سي.) المسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتابعة لأشخاص ربما من الجنسية الأذرية".



ونفت "أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو تعاملا مباشرا أو غير مباشر بين شركتنا (ذي كورال أويل كومباني ليمتد( وبين شركة Coral Energy DMCC المذكورة في موضوع شحنة الفيول هذه أو أي شحنة فيول أخرى لا سابقاً لا حاضراً". وختمت قائلة:"إقتضى التوضيح، طالبين توخي الدقّة منعاً لأي التباس".