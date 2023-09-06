Advertisement

لبنان

عن شحنة الفيول.. توضيح من شركة "ذي كورال أويل كومباني ليمتد" هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1104611-638295953155879952.jpg
Doc-P-1104611-638295953155879952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن شركة "ذي كورال أويل كومباني ليمتد" البيان التوضيحي التالي: 
 
بموضوع ما يتمّ التداول به في بعض وسائل الإعلام وعلى منصّات التّواصل الاجتماعيّ، حول شُحنة الفيول الأخيرة التي كانت قيد الاستيراد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان التي تمّ إلغاؤها وذكر شركة كورال Coral،  يهمّنا أن نوضح أن شركة ذي كورال أويل كومباني ليمتد The Coral Oil Company Limited تابعة لمجموعة أ. يمّين، وهي شركة بريطانية ونشاطها محصور في فرعها في لبنان منذ عشرات السنين ولا تتعاطى إستيراد مادة الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أو لصالح أي جهّة في لبنان والخارج، وهي غير معنيّة بالشحنة المذكورة".
Advertisement
 
ولفتت إلى أن "الشركة المعنية بالشحنة قيد التداول الإعلامي هي شركة Coral Energy DMCC (كورال أنرجي د.أم.سي. سي.) المسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتابعة لأشخاص ربما من الجنسية الأذرية".

ونفت "أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو تعاملا مباشرا أو غير مباشر بين شركتنا (ذي كورال أويل كومباني ليمتد( وبين شركة Coral Energy DMCC المذكورة في موضوع شحنة الفيول هذه أو أي شحنة فيول أخرى لا سابقاً لا حاضراً". وختمت قائلة:"إقتضى التوضيح، طالبين توخي الدقّة منعاً لأي التباس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2023-09-06
05:00 | 2023-09-06
04:31 | 2023-09-06
04:00 | 2023-09-06
06:24 | 2023-09-06
06:17 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24