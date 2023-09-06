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لبنان

كتل هوائية حارّة تسيطر على لبنان… وتستمرّ حتى هذا الموعد

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:12
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، مشمسا اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية ، تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع  ملحوظ في درجات الحرارة  فوق معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل،  وتستمر حتى بعد ظهر السبت حيث تنحسر تدريجيا اعتبارا من صباح الاحد مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة . 

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية بسبب سيطرة الكتل الحارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  مشمس اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود 6 درجات في الداخل و 4 درجات على الساحل مع رطوبة منخفضة.

الخميس:  مشمس اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل، و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة .

الجمعة:  صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل و انخفاضها في الداخل، على ان تبقى فوق معدلاتها الموسمية بحدود 4 درجات، مع رطوبة منخفضة ورياح ناشطة .
السبت:  صاف صباحا، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا.
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