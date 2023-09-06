كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار سجّل مساء أمس تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.