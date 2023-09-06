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لبنان

العثور على جُثة مُصابة بطلق ناري في كسروان

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:19
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تم العثور على جُثة مصابة بطلق ناري في أعالي جرود فاريا قضاء كسروان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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جثة

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