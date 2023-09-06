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لبنان

حادثة اغتصاب جديدة.. هذا ما حصل مع ابن الـ 5 سنوات في الضنية

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:31
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أقدم احد الاشخاص في العقد الخامس من العمر بالاعتداء جنسياً على طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 اعوام في محلة حقل العزيمة قضاء الضنية، حيث جرى توقيفه لاحقاً من قبل القوى الأمنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وتسود حالة من التوتر والغضب في المحلة المذكورة استنكاراً على الحادثة التي حصلت بحق الطفل .

وتوافرت معلومات ان المعتدي يعاني من اضطرابات عقلية.

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