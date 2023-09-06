حادثة اغتصاب جديدة.. هذا ما حصل مع ابن الـ 5 سنوات في الضنية

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أقدم احد الاشخاص في العقد الخامس من العمر بالاعتداء جنسياً على طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 اعوام في محلة حقل العزيمة قضاء الضنية، حيث جرى توقيفه لاحقاً من قبل القوى الأمنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتسود حالة من التوتر والغضب في المحلة المذكورة استنكاراً على الحادثة التي حصلت بحق الطفل .وتوافرت معلومات ان المعتدي يعاني من اضطرابات عقلية.