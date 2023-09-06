توتر في سجن القبة.. إليكم التفاصيل

أفيد عن حصول توتر داخل سجن القبة ـ طرابلس على خلفية نقل سجين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضرت قوة من مكافحة الشغب الى داخل السجن وتعمل على اعادة الامور الى وضعها الطبيعي.





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