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لبنان

توتر في سجن القبة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:42
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أفيد عن حصول توتر داخل سجن القبة ـ طرابلس على خلفية نقل سجين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت قوة من مكافحة الشغب الى داخل السجن وتعمل على اعادة الامور الى وضعها الطبيعي.

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