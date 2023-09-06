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لبنان

مضاعفة معاينات الاطبّاء 20 مرة.. هذا ما أعلنه "الضمان"!

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:44
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في ضوء تعديل الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة الذي أصبح 18 مليون ل.ل.، وبعد إقرار التعرفات الجديدة للأعمال الطبيّة والاستشفائيّة ومباشرة تطبيقها اعتباراً من 1/9/2023،
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وحيث أنّ صندوق فرع ضمان المرض والأمومة سجّل وفراً مالياً خلال الأشهر ال 6 الأولى من العام 2023،

وبناءً على اقتراح اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الصندوق بتاريخ 5/9/2023،

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً بتاريخ 6/9/2023 حمل الرقم 422  قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى لتصبح على الشكل التالي:

طبيب اختصاصي : مليون ل.ل.
طبيب عام : 650 الف ل.ل.

على أن يعمل بهذه التعرفات الجديدة للمعاينات الطبية خارج المستشفى اعتباراً من 6/9/2023.

وعليه، دعا المدير العام للصندوق الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان حيث تمّت مضاعفة بدل أتعابهم 20 مرّة مطالباً إيّاهم إبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.

كما توجّه الدكتور كركي الى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق".
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