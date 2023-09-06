Advertisement

لبنان

إليكم مرتبة لبنان.. قائمة تكشف سرعة الإنترنت في الدول العربية

Lebanon 24
06-09-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1104629-638295978264394487.jpg
Doc-P-1104629-638295978264394487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح الإنترنت عُنصراً مهماً في حياة الكثير من الأشخاص لا وبل محوراً أساسياً لمعظم البشرية. 

وفي الواقع، فإنَّ أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سُهولة استخدام الإنترنت هي السرعة.. فكيف هي في الدول العربية؟ ومن هي البلدان التي تتميز بـ"أسرع إنترنت"؟
Advertisement

قائمة الدّول التي تتصدّر قائمة الإنترنت السريع:

1- سنغافورة: 242.01 ميغابايت/ثانية

2- تشيلي: 222.49 ميغابايت/ثانية

3- الإمارات: 216.78 ميغابايت/ثانية

ترتيب دول الشرق الأوسط حسب سرعة الإنترنت:

1- الكويت: 142.06 ميغابايت/ثانية

2- السعودية: 94.35 ميغابايت/ثانية
 
3- قطر: 91.67 ميغابايت/ثانية
 
4- الأردن: 88.43 ميغابايت/ثانية

5- سلطنة عمان: 60.29 ميغابايت/ثانية

6- البحرين: 58.64 ميغابايت/ثانية

7- فلسطين: 52.77 ميغابايت/ثانية

8- مصر: 46.91 ميغابايت/ثانية
 
9- تركيا: 34.04 ميغابايت/ثانية

10- العراق: 27.98 ميغابايت/ثانية

11- المغرب: 20.52 ميغابايت/ثانية

12- إيران: 11.97 ميغابايت/ثانية

13- الجزائر: 11.3 ميغابايت/ثانية

14- تونس: 8.59 ميغابايت/ثانية

15- لبنان: 7.8 ميغابايت/ثانية

16- السودان: 5.44 ميغابايت/ثانية

17- اليمن: 4.29 ميغابايت/ثانية

18- سوريا: 3.93 ميغابايت/ثانية

19- أفغانستان: 2.31 ميغابايت/ثانية

(سبوتنيك)


لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2023-09-06
12:17 | 2023-09-06
14:00 | 2023-09-06
13:31 | 2023-09-06
13:26 | 2023-09-06
13:08 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24