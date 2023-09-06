إليكم مرتبة لبنان.. قائمة تكشف سرعة الإنترنت في الدول العربية

أصبح الإنترنت عُنصراً مهماً في حياة الكثير من الأشخاص لا وبل محوراً أساسياً لمعظم البشرية.



وفي الواقع، فإنَّ أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سُهولة استخدام الإنترنت هي السرعة.. فكيف هي في الدول العربية؟ ومن هي البلدان التي تتميز بـ"أسرع إنترنت"؟

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قائمة الدّول التي تتصدّر قائمة الإنترنت السريع:



1- سنغافورة: 242.01 ميغابايت/ثانية



2- تشيلي: 222.49 ميغابايت/ثانية



3- الإمارات: 216.78 ميغابايت/ثانية



ترتيب دول الشرق الأوسط حسب سرعة الإنترنت:



1- الكويت: 142.06 ميغابايت/ثانية



2- السعودية: 94.35 ميغابايت/ثانية

3- قطر: 91.67 ميغابايت/ثانية



4- الأردن: 88.43 ميغابايت/ثانية



5- سلطنة عمان: 60.29 ميغابايت/ثانية



6- البحرين: 58.64 ميغابايت/ثانية



7- فلسطين: 52.77 ميغابايت/ثانية



8- مصر: 46.91 ميغابايت/ثانية

9- تركيا: 34.04 ميغابايت/ثانية



10- العراق: 27.98 ميغابايت/ثانية



11- المغرب: 20.52 ميغابايت/ثانية



12- إيران: 11.97 ميغابايت/ثانية



13- الجزائر: 11.3 ميغابايت/ثانية



14- تونس: 8.59 ميغابايت/ثانية



15- لبنان: 7.8 ميغابايت/ثانية



16- السودان: 5.44 ميغابايت/ثانية



17- اليمن: 4.29 ميغابايت/ثانية



18- سوريا: 3.93 ميغابايت/ثانية