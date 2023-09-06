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لبنان

تعيين عمداء الكليات وعمداء الاختصاص في جامعة بيروت العربية

Lebanon 24
06-09-2023 | 04:51
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أعلنت جامعة بيروت العربية انه "بناء على قرار مجلس أمناء وقف البر والإحسان وبناء على اقتراح رئيس جامعة بيروت العربية البروفيسور وائل نبيل عبد السلام، تم تعيين عمداء الكليات وعمداء الاختصاص للعام الجامعي 2023/2024".
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وأوضحت في بيان أن العمداء هم: البروفيسور صدّيقة عبد المنعم لاشين-عميدة كلية العلوم الإنسانية، البروفيسور محمد حسن قاسم-عميد كلية الحقوق العلوم السياسية، البروفيسور محمد عبد العظيم أبو النّجا-عميد كلية إدارة الأعمال، البروفيسور حسن محمد عبد السلام-عميد كلية العمارة-التصميم والبيئة العمرانية، البروفيسور عادل أحمد الكردي-عميد كلية الهندسة، البروفيسور غسان عمر يونس-عميد كلية العلوم، البروفيسور عبد الله محمد اللقاني-عميد كلية الصيدلة، البروفيسور محمود محمد محفوظ قاسم-عميد كلية الطب، البروفيسور ماجد حسين فهمي-عميد كلية طب الأسنان، البروفيسور رجاء محمد عدنان فاخوري-عميدة كلية العلوم الصحية، البروفيسور صبحي سعيد أبو شاهين-عميد شؤون الطلاب، البروفيسور هانيا محمود النقاش-عميدة الدراسات العليا والبحوث والتطوير الأكاديمي والجودة.
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