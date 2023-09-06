فجر اليوم... إطلاق النار على شخص من داخل سيارة في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلّون سيارة، أطلقوا النار فجر اليوم باتّجاه "م.ق"، في منطقة القبة في طرابلس، من دون إصابته، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.