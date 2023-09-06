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لبنان

بهدف "تعزيز الروابط"... وفد مجلس الأعمال اللبناني في الكويت يزور لبنان

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:27
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 يقوم وفد من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت يضم رئيس المجلس علي حسن خليل، ونائبي الرئيس محمد ناجيا، شارل يونس، والأمين العام للمجلس كريم عادل درويش، بزيارة لبنان تستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم غد،  وذلك في إطار جهوده لتعزيز العلاقات اللبنانية – الكويتية والمساهمة في دعم لبنان لتخطي الأزمة.
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وسيقوم الوفد بسلسلة زيارات للمسؤولين والهيئات الإقتصادية تهدف الى "تعزيز الروابط بين لبنان والكويت، وتساهم في استعادة لبنان عافيته، وكذلك وضع المسؤولين اللبنانيين برؤية وخطط عمل المجلس المستقبلية وإطلاعهم على ما تم إنجازه منذ تأسيس المجلس من ناحية تقديم كل الدعم الممكن للبنان ولخدمة أبناء الجالية اللبنانية في الكويت"، وفق بيان عن المجلس.
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