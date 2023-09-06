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لبنان

طائرة مساعدات طبية مصرية حطّت في مطار بيروت

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:31
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حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قبل ظهر اليوم، طائرة شحن مصرية على متنها مساعدات طبية، وتقلّ طاقمًا طبيًّا عسكريا بديلا  للطاقم الحالي في المركز الطبي الاستشفائي المصري في بيروت.

 

استقبلها في المطار الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير والملحق العسكري في السفارة المصرية في بيروت العميد احمد حسني ومساعده المقدم حسن محمد ومساعد الملحق الاداري سعد عيسى واداريون من الهيئة العليا للاغاثة.

 
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وشكر اللواء خير لجمهورية مصر العربية الشقيقة، والقيمين على السفارة والمستشفى مساعدتهم وكل ما سبقها، مثمنا الدور الذي يلعبه المستشفى في تأمين الاستشفاء لأهالي بيروت وجميع اللبنانيين، ولا سيما في ظل وجود طاقم طبي مصري اختصاصي وفعّال.

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