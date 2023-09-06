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لبنان

منظرٌ رائع... لبنان شهد ظاهرة فلكيّة شاهدوا هذه الصورة

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:24
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نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، صورة عبر صفحته على "فيسبوك"، للقمر العملاق، الذي ظهر في سماء شمال لبنان، قبل يومين.
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ ظاهرة القمر العملاق تحصل عندما يكتمل القمر، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، حيث يراه الناس بحجمٍ كبيرٍ، وبمسافة قريبة جدّاً من كوكب الأرض.
 
 
 
 

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