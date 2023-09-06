منظرٌ رائع... لبنان شهد ظاهرة فلكيّة شاهدوا هذه الصورة

نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، صورة عبر صفحته على "فيسبوك"، للقمر العملاق، الذي ظهر في سماء شمال لبنان، قبل يومين.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ ظاهرة القمر العملاق تحصل عندما يكتمل القمر، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، حيث يراه الناس بحجمٍ كبيرٍ، وبمسافة قريبة جدّاً من كوكب الأرض.