حالتها حرجة... سيارة مسرعة دهست فتاة كانت تجتاز الطريق

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة مسرعة دهست فتاةً كانت تجتاز الطريق في بعلبك، أثناء المسير الى مقام السيدة خولة في المدينة.

ونُقلت الفتاة الى المستشفى، وحالتها حرجة.