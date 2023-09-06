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لبنان

حالتها حرجة... سيارة مسرعة دهست فتاة كانت تجتاز الطريق

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة مسرعة دهست فتاةً كانت تجتاز الطريق في بعلبك، أثناء المسير الى مقام السيدة خولة في المدينة.
 
 
ونُقلت الفتاة الى المستشفى، وحالتها حرجة.
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