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لبنان

صدور العدد 120 من مجلة "الامن العام"

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:59
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صدر عن المديرية العامة للامن العام  العدد العشرون بعد المئة، ايلول 2023، من مجلة "الامن العام"، وفيه:

- الامن العام يحيي عيده الثامن والسبعين: الوزير مولوي: ارادتنا مشتركة لقيام الدولة.
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- اللواء الياس البيسري في حوار شامل مع "الامن العام":

تسليم "داتا" النازحين تمّ بلا شروط، وعنوان المرحلة "المواجهة وعدم الإستسلام".
لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية.
الأمن خط أحمر، والتعامل مع العدو خط أحمر مطلق .
التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود يتم مع الأجهزة العربية والدولية.
- كيف تستعد الكتل النيابية لطاولة الاستحقاق الرئاسي.

- قراءة دستوية للوزيرين السابقين ادمون رزق وخالد قباني، حول رسائل الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان الى النواب.

- ماذا يقول الوزير السابق بطرس حرب والنائب محمد خواجة عن اتفاق الطائف وسبل تطبيقه.

- رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني يتحدث عن صندوق الثروة السيادية وهيكليته ودوره.

- رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة اللواء نقولا مزهر يتناول الازمة الاقتصادية وانعكاساتها على العسكريين المتقاعدين. 

- تحقيق عن التحديات التي تواجه اطلاق العام الدراسي.

الصراع في القارة الافريقية في ظل النظام العالمي الجديد.

تلفزيون لبنان حكاية وطن بحلوّها ومرّها.

- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.

واعلنت انه يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الامن العام:

 www.general-security.gov.lb
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