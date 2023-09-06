صدور العدد 120 من مجلة "الامن العام"

صدر عن المديرية العامة للامن العام العدد العشرون بعد المئة، ايلول 2023، من مجلة "الامن العام"، وفيه:
- الامن العام يحيي عيده الثامن والسبعين: الوزير مولوي: ارادتنا مشتركة لقيام الدولة.
- اللواء الياس البيسري في حوار شامل مع "الامن العام":
تسليم "داتا" النازحين تمّ بلا شروط، وعنوان المرحلة "المواجهة وعدم الإستسلام".
لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية.
الأمن خط أحمر، والتعامل مع العدو خط أحمر مطلق .
التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود يتم مع الأجهزة العربية والدولية.
- كيف تستعد الكتل النيابية لطاولة الاستحقاق الرئاسي.
- قراءة دستوية للوزيرين السابقين ادمون رزق وخالد قباني، حول رسائل الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان الى النواب.
- ماذا يقول الوزير السابق بطرس حرب والنائب محمد خواجة عن اتفاق الطائف وسبل تطبيقه.
- رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني يتحدث عن صندوق الثروة السيادية وهيكليته ودوره.
- رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة اللواء نقولا مزهر يتناول الازمة الاقتصادية وانعكاساتها على العسكريين المتقاعدين.
- تحقيق عن التحديات التي تواجه اطلاق العام الدراسي.
الصراع في القارة الافريقية في ظل النظام العالمي الجديد.
تلفزيون لبنان حكاية وطن بحلوّها ومرّها.
- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.
واعلنت انه يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الامن العام:
www.general-security.gov.lb