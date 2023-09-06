صدور العدد 120 من مجلة "الامن العام"

صدر عن المديرية العامة للامن العام العدد العشرون بعد المئة، ايلول 2023، من مجلة "الامن العام"، وفيه:



- الامن العام يحيي عيده الثامن والسبعين: الوزير مولوي: ارادتنا مشتركة لقيام الدولة.

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- اللواء الياس البيسري في حوار شامل مع "الامن العام":



تسليم "داتا" النازحين تمّ بلا شروط، وعنوان المرحلة "المواجهة وعدم الإستسلام".

لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية.

الأمن خط أحمر، والتعامل مع العدو خط أحمر مطلق .

التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود يتم مع الأجهزة العربية والدولية.

- كيف تستعد الكتل النيابية لطاولة الاستحقاق الرئاسي.



- قراءة دستوية للوزيرين السابقين ادمون رزق وخالد قباني، حول رسائل الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان الى النواب.



- ماذا يقول الوزير السابق بطرس حرب والنائب محمد خواجة عن اتفاق الطائف وسبل تطبيقه.



- رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني يتحدث عن صندوق الثروة السيادية وهيكليته ودوره.



- رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة اللواء نقولا مزهر يتناول الازمة الاقتصادية وانعكاساتها على العسكريين المتقاعدين.



- تحقيق عن التحديات التي تواجه اطلاق العام الدراسي.



الصراع في القارة الافريقية في ظل النظام العالمي الجديد.



تلفزيون لبنان حكاية وطن بحلوّها ومرّها.



- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.



واعلنت انه يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الامن العام:



www.general-security.gov.lb