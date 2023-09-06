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لبنان

الموت غيّب الدكتورة فتاة مولوي عمّة وزير الداخليّة

Lebanon 24
06-09-2023 | 06:06
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي، أنّ "الموت غيّب المرحومة الدكتورة الحاجة فتاة مولوي، عمة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي".
وأضاف المكتب الإعلامي لمولوي: "تقبل التعازي في دارة والد الوزير مولوي في طرابلس، يوم الجمعة 8 أيلول الجاري اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الثامنة مساء أو التواصل عبر الهاتف. إنَّا لِلّه وَإنَّـا إلَيه رَاجِعون".
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لبنان

تعازي ووفيات

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