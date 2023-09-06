"القوات": المطلوب من الحكومة معالجة أزمة اللاجئين وليس مفاقمتها

اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، ان "القوات اللبنانية" تطالب الحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة والضروريّة والملحّة وبكلّ دقّة لمنع أي تسلُّل من سوريا وتحديدًا من الجهتين الشماليّة والشرقيّة من الدخول إلى لبنان، خصوصًا أنّ المطلوب من الحكومة معالجة أزمة اللاجئين القائمة وليس مفاقمة هذه الأزمة.

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وللتذكير فإننا لم نلمس أيّ خطوات عمليّة تترجم من خلال بدء إنهاء أزمة اللجوء السوري في لبنان، فيما المطلوب بالتوازي مع منع التسلُّل من سوريا باتّجاه لبنان، إعادة اللاجئين فورًا من لبنان باتّجاه سوريا".



