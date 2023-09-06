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لبنان

جميل السيّد: "الخلل ليس في الكراسي بل في الجالسين عليها"

Lebanon 24
06-09-2023 | 06:24
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على منصّة "اكس":
 
"طالما أن المواقف معروفة مسبقاً،
فما نفع الحوار اليوم في مجلس النواب؟!
ربّما الحسنة الوحيدة لأيّ حوار في هذه الظروف، هي ان يرى اللبنانيون تلك القيادات الموتورة جالسة على الطاولة بدل أن يكونوا مستنفَرين ومحرِّضين على المنابر…
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أمًا عن الحوار بحدّ ذاته فلن تكون له أي نتيجة لسببين:
أولهما،
لأنه حوار بين المرتكبين العاجزين وإلّا لما وصَل الناس والدولة الى هذا الحضيض،
وثانيهما،
لأن أي حوار لا يمكن أن ينجح بين من ليس قرارهم بيدهم…
فهَلْ من خيارات اُخرى؟!
كل الحوارات السابقة فَشِلَتْ،
منذ لوزان الى باريس الى الدوحة الى بكركي الى قصر بعبدا ومجلس النواب وغيره، تبدّلَت كل أماكن الحوار وتغيّرت كل الطاولات والكراسي، وبقيَ معظم المتحاورين هُمْ هُمْ…
والخلاصة،
تبيّن أنّ الخلل ليس في الكراسي بل في الجالسين عليها…"
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