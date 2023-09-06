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لبنان

اقتراح قانون من "الجمهورية القوية" يتعلق بالمقالع والكسارات

Lebanon 24
06-09-2023 | 06:31
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تقدم النائبان غياث يزبك وفادي كرم الى المجلس النيابي باقتراح قانون باسم تكتل "الجمهورية القوية" يتعلق بالمقالع والكسارات.
 
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