30
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
31
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري عرض مع قائد "اليونيفيل" للوضع في الجنوب
Lebanon 24
06-09-2023
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو والوفد المرافق، حيث جرى عرض للوضع في الجنوب ومهام القوات الدولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عسيران: دعوة بري إلى الحوار لمصلحة لبنان ولانقاذه
Lebanon 24
عسيران: دعوة بري إلى الحوار لمصلحة لبنان ولانقاذه
06/09/2023 18:47:22
06/09/2023 18:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الأساليب ينجز الاستحقاق السيادي الأهم في لبنان
Lebanon 24
بري: ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الأساليب ينجز الاستحقاق السيادي الأهم في لبنان
06/09/2023 18:47:22
06/09/2023 18:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد ان نصدق أن احدا في لبنان لا يريد رئيسا للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس اشباعا لنزواته
Lebanon 24
بري: سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد ان نصدق أن احدا في لبنان لا يريد رئيسا للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس اشباعا لنزواته
06/09/2023 18:47:22
06/09/2023 18:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: هل أصبحت الدعوة الى التوافق والحوار جريمة؟ اي قيمة للبنان اذا سقطت فيه ميزة الحوار
Lebanon 24
بري: هل أصبحت الدعوة الى التوافق والحوار جريمة؟ اي قيمة للبنان اذا سقطت فيه ميزة الحوار
06/09/2023 18:47:22
06/09/2023 18:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
بري
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
04:00 | 2023-09-06
06/09/2023 04:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
07:13 | 2023-09-06
06/09/2023 07:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
02:46 | 2023-09-06
06/09/2023 02:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولوا طعاماً فاسدا في حفل زفاف.. نقل 98 شخصاً إلى المستشفيات أُصيبوا بالتسمم
Lebanon 24
تناولوا طعاماً فاسدا في حفل زفاف.. نقل 98 شخصاً إلى المستشفيات أُصيبوا بالتسمم
12:51 | 2023-09-05
05/09/2023 12:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:38 | 2023-09-06
جنبلاط استقبل الجميل ووفداً من نواب المعارضة
11:28 | 2023-09-06
"نجمة داوود" تظهرُ في منطقة لبنانيّة.. ما قصّتها؟
11:08 | 2023-09-06
مشهدٌ خطير جداً من مطمر "الكوستابرافا".. هكذا يتمّ ردم النفايات!
10:13 | 2023-09-06
سلام بعد لقائه المدير التنفيذي لصندوق النقد: لضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان
10:08 | 2023-09-06
حادث سير كبير... تصادم بين 4 سيارات على أوتوستراد جونية
09:50 | 2023-09-06
مدللي في ردّ على "الخارجية": الوزير يفتش عن "كبش محرقة" ولا يريد تحمل مسؤوليته
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 18:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 18:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 18:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24