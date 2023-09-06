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لبنان

بري عرض مع قائد "اليونيفيل" للوضع في الجنوب

Lebanon 24
06-09-2023 | 07:06
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو والوفد المرافق، حيث جرى عرض للوضع في الجنوب ومهام القوات الدولية.
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لبنان

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