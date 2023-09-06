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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت 4 أشخاص في منطقة كفرجرة (صور)

Lebanon 24
06-09-2023 | 07:10
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أوقفت قوة من مخابرات الجيش أربعة أشخاص في مبنى في "مشروع رستم" القديم، في منطقة كفرجرة شرق صيدا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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