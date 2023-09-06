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لبنان

وزير الدفاع التقى السفير الفرنسي وأكد على استمرار دعم فرنسا للبنان

Lebanon 24
06-09-2023 | 07:21
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، القائم بالاعمال في السفارة الفرنسية في لبنان السفير هيرفي ماغرو في زيارة بروتوكولية يرافقه الملحق العسكري العقيد غريغوري ميدينا. وقد جرى خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية- الفرنسية من جوانبها كافة.
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السفيرالفرنسي أكد أن"الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يولي الملف اللبناني أهمية خاصة"، مشددا علىة "استمرار الدعم الفرنسي للبنان والحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن".
 
وفي خلال اللقاء كان بحث في التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا لا سيما دعم الطبابة العسكرية والقدرات البحرية وغيرها من مجالات التعاون.
 
وحضر ملف النزوح السوري خصوصا المستجد منه، وأكد في هذا الإطار وزير الدفاع "خطورة هذا النزوح المستجد اذ ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء الأمنية والإقتصادية والإجتماعية".
 
وشكر وزير الدفاع  لفرنسا وللرئيس ماكرون الدعم المستمر للبنان وللجيش اللبناني. 
والتقى الوزير سليم القائم بالاعمال في سفارة الهند السفير محمد نور رحمان شيخ في زيارة بروتوكولية. وكان بحث في العلاقات الثنائية لا سيما التعاون العسكري والمشاركة الفعالة للهند في اليونيفيل والتعاون والتنسيق مع الجيش.
ونوه وزير الدفاع "بالدور الذي تقوم به الوحدة الهندية في اليونيفيل والعلاقات الممتازة التي نسجتها مع السكان المحليين"، مؤكدا "عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والهند".

 
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