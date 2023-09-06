Advertisement

لبنان

بشأن فرض رسوم على النعوش التي تحمل جثثاً بشرية قادمة من الخارج... ماذا أعلنت وزارة الماليّة؟

Lebanon 24
06-09-2023 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1104697-638296081235028000.jpg
Doc-P-1104697-638296081235028000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الماليّة البيان التالي:
 
حيال ما يتم تداوله عن فرض رسوم على النعوش التي تحمل جثثاً بشرية قادمة من الخارج والوارد في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024،
Advertisement
وحيال اللغط القائم والتصريحات التي أدليت بشأنه،
يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يجلي عن المسألة المثارة الغبار التي تحيطها وإظهار الحقيقة كاملة.
إن ما ورد في متن مشروع الموازنة ما هو سوى اقتراح رسم من سلسلة اقتراحات رسوم مرسلة من وزارة البيئة في جدول مؤلف من 43 صفحة، ولم يكن ابداً وليد اقتراح من وزارة المالية.
وبالتالي فان الوزارة ترى في الموقف إزاء سحبه من قبل وزير البيئة كما أدلى أمس، بادرة حسنة ستلقى من وزارة المالية كل التجاوب،
وختاماً وأياً يكن الموقف فإن مشروع الموازنة مطروح للمناقشة، في مجلسي الوزراء والنواب والقرار الأول والأخير في هذا الشأن يعود اليهما.
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2023-09-06
11:28 | 2023-09-06
11:08 | 2023-09-06
10:13 | 2023-09-06
10:08 | 2023-09-06
09:50 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24