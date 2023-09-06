Advertisement

لبنان

توقيف صحافية على خلفية "بوست"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2023 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1104698-638296084072745100.jpg
Doc-P-1104698-638296084072745100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمّ توقيف الصحافية مريم مجدولين اللحام في قصر العدل على خلفية "البوست"، الذي نشرته، والذي يتحدث عن فساد في إحدى المحاكم الروحية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزارة الطاقة "تتذاكى": تسريبات صحافية مغلوطة
lebanon 24
06/09/2023 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": أوكرانيا أطلقت مليوني قذيفة منذ بداية النزاع
lebanon 24
06/09/2023 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اوساط حكومية ترد على تسريبات صحافية: تحقيقات موناكو اقفلت لعدم وجود أدلة
lebanon 24
06/09/2023 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كان "قامة صحافية عملاقة".. هكذا نعى نقيب المحررين الرّاحل طلال سلمان
lebanon 24
06/09/2023 18:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

صحافية

بوست

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2023-09-06
11:28 | 2023-09-06
11:08 | 2023-09-06
10:13 | 2023-09-06
10:08 | 2023-09-06
09:50 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24