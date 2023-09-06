جعجع بحث في ملف الرئاسة مع السفير الفرنسي

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق السياسي Quentin Jeantet والملحق السياسي والاعلامي Romain Calvary في زيارة تعارف، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة وتحضيراً للعودة المرتقبة للوزير السابق جان ايف لو دريان الى لبنان، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي وطوني درويش عن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب.

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وكانت مناسبة لتبادل الآراء والمواقف حول مختلف الأوضاع الاقليمية والدولية والمحلية ولا سيما الملف الرئاسي.



