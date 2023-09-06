Advertisement

لبنان

الجميل زار تيمور جنبلاط مهنئا: للتنسيق الدائم لاستعادة قرار الدولة

Lebanon 24
06-09-2023 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1104728-638296143925443314.png
Doc-P-1104728-638296143925443314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب تيمور جنبلاط لتقديم التهنئة بانتخابه رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي.
 
رافق الجميل في الزيارة وفد تألف من نائبي الرئيس النقيب جورج جريج والدكتور برنار جرباقة والنواب: الدكتور سليم الصايغ، الياس حنكش ونديم الجميّل، أمين عام الكتائب سيرج داغر، أعضاء المكتب السياسي الكتائبي الدكتور آلان حكيم، سهيل حمدان وريتا بولس، مستشار رئيس الكتائب ساسين ساسين ورئيس إقليم الشوف شربل ساسين والمرشح عن منصب نقيب المحامين في بيروت فادي المصري.
Advertisement
 
كما حضر اللقاء النواب هادي ابو الحسن، أكرم شهيب وبلال عبد الله.

وبعد اللقاء أكد رئيس الكتائب "أن الزيارة جاءت في إطار تقديم التهاني للنائب تيمور جنبلاط والمجلس السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي بعد المؤتمر العام، متمنيا لهم التوفيق في التطلعات الجديدة التي دائما ما يحملها أي عهد جديد"، مبديا "كل الاستعداد للتنسيق والعمل المشترك بشكل دائم حفاظا على مقومات لبنان السيادية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية ومن أجل تحقيق حياة أفضل واستعادة كرامة الشعب اللبناني وحريته وسيادة قرار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية". 

النائب هادي أبو الحسن رحب من جهته برئيس الكتائب والوفد المرافق، شاكرا الزيارة ومشيرا الى "انها كانت مناسبة لاستعراض الواقع اللبناني وواقع الجبل وجرى استذكار المصالحة التاريخية الكبرى التي جسدها غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والزعيم الوطني وليد جنبلاط وكان سبق هذه الخطوة عام 2000 اللقاء الشهير بين النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس امين الجميل والعائلة الكريمة".
 
وأضاف: "اليوم نحن على مشارف استقبال غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم الجمعة المقبل للتأكيد على هذا المسار التاريخي الوطني المهم تحت عنوان " اذا كان الجبل بخير فلبنان بخير"  ولكي يكون لبنان بخير لا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية وثوابت المصالحة وعلى أهمية ان نحدث خرقا في جدار الأزمة اللبنانية التي تعيق انتخاب رئيس للجمهورية ومع تقديرنا لأصدقاء لبنان تبقى المسؤولية الأولى والكبيرة علينا كقوى سياسية لبنانية ونأمل مع الأخوة في حزب الكتائب وكل الحرصاء في البلد ان نحدث هذا الخرق وسنستكمل هذا اللقاء المميز بسلسلة لقاءات أخرى للتنسيق المشترك ان كان على صعيد الحزب او الكتلتين في المجلس النيابي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2023-09-06
11:38 | 2023-09-06
11:28 | 2023-09-06
11:08 | 2023-09-06
10:13 | 2023-09-06
10:08 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24