مولوي يُكلّف العقيد خالد يوسف بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات

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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اليوم قرارًا كلف بموجبه العقيد المهندس في قوى الأمن الداخلي خالد يوسف بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، بدلًا من العميد علي طه، وذلك تأمينًا لإستمرارية سير المرفق العام.