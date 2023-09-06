الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.