حادث سير كبير... تصادم بين 4 سيارات على أوتوستراد جونية

أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث سير بين 4 سيارات على المسلك الغربيّ لأوتوستراد جونية.

وأضافت أنّ الأضرار ماديّة، وحركة المرور كثيفة في المحلة.