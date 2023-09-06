28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حادث سير كبير... تصادم بين 4 سيارات على أوتوستراد جونية
Lebanon 24
06-09-2023
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث سير بين 4 سيارات على المسلك الغربيّ لأوتوستراد جونية.
وأضافت أنّ الأضرار ماديّة، وحركة المرور كثيفة في المحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
06/09/2023 21:27:43
06/09/2023 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
Lebanon 24
قتيل في حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
06/09/2023 21:27:43
06/09/2023 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع
Lebanon 24
الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع
06/09/2023 21:27:43
06/09/2023 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع واصابة اشخاص من زوار الاربعين في العراق
Lebanon 24
حادث سير مروع واصابة اشخاص من زوار الاربعين في العراق
06/09/2023 21:27:43
06/09/2023 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير
جونية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
04:00 | 2023-09-06
06/09/2023 04:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
07:13 | 2023-09-06
06/09/2023 07:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
02:46 | 2023-09-06
06/09/2023 02:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
09:34 | 2023-09-06
06/09/2023 09:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:16 | 2023-09-06
"ملايين الدولارات" للبنان.. ما الذي كشفه تقرير إسرائيليّ عن الغاز؟
12:17 | 2023-09-06
يوم غدٍ.. ماذا سيحصلُ في محيط مصرف لبنان؟
14:00 | 2023-09-06
دولار السوق الموازية يتراجع.. كم بلغ مساءً؟
13:31 | 2023-09-06
من الخارج.. هذا ما يتابعه الحريري
13:26 | 2023-09-06
كلامٌ يخصُّ لبنان.. ماكرون سيُبلغ السعودية بهذا الأمر!
13:08 | 2023-09-06
بعد توقيفها.. إخلاء سبيل الصحافية مريم مجدولين اللحام
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 21:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24