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لبنان

حادث سير كبير... تصادم بين 4 سيارات على أوتوستراد جونية

Lebanon 24
06-09-2023 | 10:08
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث سير بين 4 سيارات على المسلك الغربيّ لأوتوستراد جونية.
 
 
وأضافت أنّ الأضرار ماديّة، وحركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
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