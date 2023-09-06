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لبنان

سلام بعد لقائه المدير التنفيذي لصندوق النقد: لضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان

Lebanon 24
06-09-2023 | 10:13
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اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في إطار زيارته الى واشنطن، مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي المسؤول عن الملف اللبناني الدكتور محمود محيي الدين والمستشارة الأولى مايا الشويري والمستشارة ميرا مرعي، وكان عرض لآخر التطورات في الملف اللبناني.
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وشدد المجتمعون على "الضرورة الملحة لتنفيذ لبنان الإصلاحات التي وردت في الاتفاق على مستوى الموظفين المبرم في نيسان ٢٠٢٢ مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، لأن التأخير ليس من مصلحة لبنان خصوصا ان الظروف الدولية التي تشهد انتكاسات اقتصادية وكوارث وانتشارا للأوبئة، تقلص تدريجيا فرصة لبنان في الحصول على إتفاق مع الصندوق ودعم المجتمع الدولي".

وأكد سلام خلال اللقاء "ضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها"، لافتا الى ان "لبنان وعلى الرغم من كل التحديات، أثبت قدرته على الصمود انطلاقا من رغبة اهله بالنهوض من جديد، وهذا ما يشكل نموذجا شرق أوسطي يستحق الحياة والدعم".

وشدد على "أهمية الزيارة المقبلة لفريق صندق النقد الدولي الى لبنان مطلع الاسبوع المقبل، والمخصصة لعقد سلسلة من الاجتماعات المفصلية وللبحث في الخطوات المطلوبة قبل نهاية العام الحالي، والتي ستكون انعكاساتها كبيرة على المستويات كافة مع الصندوق والدول المانحة والمجتمع الدولي".
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