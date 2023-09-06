Advertisement

لبنان

مشهدٌ خطير جداً من مطمر "الكوستابرافا".. هكذا يتمّ ردم النفايات!

Lebanon 24
06-09-2023 | 11:08
A-
A+
Doc-P-1104754-638296212224965807.jpg
Doc-P-1104754-638296212224965807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر مُراسل قناة "الجديد" الزميل نعيم برجاوي عبر حسابه على منصّة "إكس"، صورةً جديدة من مطمر الكوستابرافا في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وتُظهر كيف يتم ردم النفايات ضمنه.
 
وبحسب الصورة، فإنَّ المطمر آخذٌ بالتوسُّع، فيما يتبين أيضاً أنّ طمر النفايات يحصلُ مباشرة بعد تجميعها، إذ يتم إستقدام الشاحنات المحمّلة بالرمال لتفريغها فوق جبال القمامة من تغليفها أو وضع عوازل فوقها كما كان يجري سابقاً. 
 
واعتبر ناشطون أنَّ هذه الصورة تمثل مشهداً خطيراً جداً باعتبار أن النفايات تُطمر بطريقةٍ غير صحيحة أبداً، مُطالبين وزارة البيئة بالتحرُّك فوراً. 
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2023-09-06
12:17 | 2023-09-06
14:00 | 2023-09-06
13:31 | 2023-09-06
13:26 | 2023-09-06
13:08 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24