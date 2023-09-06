مشهدٌ خطير جداً من مطمر "الكوستابرافا".. هكذا يتمّ ردم النفايات!

نشر مُراسل قناة "الجديد" الزميل نعيم برجاوي عبر حسابه على منصّة "إكس"، صورةً جديدة من مطمر الكوستابرافا في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وتُظهر كيف يتم ردم النفايات ضمنه.

وبحسب الصورة، فإنَّ المطمر آخذٌ بالتوسُّع، فيما يتبين أيضاً أنّ طمر النفايات يحصلُ مباشرة بعد تجميعها، إذ يتم إستقدام الشاحنات المحمّلة بالرمال لتفريغها فوق جبال القمامة من تغليفها أو وضع عوازل فوقها كما كان يجري سابقاً.

واعتبر ناشطون أنَّ هذه الصورة تمثل مشهداً خطيراً جداً باعتبار أن النفايات تُطمر بطريقةٍ غير صحيحة أبداً، مُطالبين وزارة البيئة بالتحرُّك فوراً.