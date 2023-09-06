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لبنان

"نجمة داوود" تظهرُ في منطقة لبنانيّة.. ما قصّتها؟

Lebanon 24
06-09-2023 | 11:28
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أكد عدد من شبان المغيرية في بيان، تعليقاً على الخبر الذي نشر صباح اليوم، حول وضع نجمة داوود على جدران في بلدتي مزبود والمغيرية، أن "هذه الرسومات قام بها شبان من المغيرية منذ مدة، وقاموا بطلسها باللون الأحمر، على شكل إكس وكتبوا وقتها جملة "اسرائيل شر مطلق"، وهي كانت تنديداً بالإعتداءات الإسرائيلية على أهلنا الفلسطينيين في مدينة جنين في فلسطين المحتلة".
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وأكد البيان "تضامن الشبان وتمسكهم بالقضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني"، مبدياً أسف الشبان إزاء فهم الموضوع بشكل خاطئ، وختم: "المغيرية كانت وستبقى منبع الرجال والوطنيين عبر التاريخ، ولا يمكن أن تشوه صورتها من خلال رسوم هنا او هناك".

واليوم، أزيلت الرسومات بشكل كامل كي لا تُستخدم في غير أهدافها.
 
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