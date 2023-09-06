"نجمة داوود" تظهرُ في منطقة لبنانيّة.. ما قصّتها؟

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وأكد البيان "تضامن الشبان وتمسكهم بالقضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني"، مبدياً أسف الشبان إزاء فهم الموضوع بشكل خاطئ، وختم: "المغيرية كانت وستبقى منبع الرجال والوطنيين عبر التاريخ، ولا يمكن أن تشوه صورتها من خلال رسوم هنا او هناك".واليوم، أزيلت الرسومات بشكل كامل كي لا تُستخدم في غير أهدافها.