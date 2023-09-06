28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط استقبل الجميل ووفداً من نواب المعارضة
Lebanon 24
06-09-2023
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على رأس وفد حزبي ونيابي، ضم: النواب سليم الصايغ، نديم الجميل والياس حنكش، والأمين العام للحزب سيرج داغر.
Advertisement
وحضر أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" النواب: أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، إضافة إلى عضوي مجلس القيادة في الحزب مروى أبو فراج وكامل الغصيني.
وأفاد بيان لمفوضية الإعلام في التقدمي "أن اللقاء كان مناسبة للبحث في التنسيق في مختلف المجالات، والتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وانطلاق مسار الإجراءات والإصلاحات الضرورية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى التمسك بمعاني المصالحة وترسيخها في كل وجوه الحياة الوطنية المشتركة".
الجميل
وعقب اللقاء، قال الجميل: "أتينا كوفد من المكتب السياسي الكتائبي لتهنئة الأستاذ تيمور جنبلاط وكل المجلس السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي بعد المؤتمر العام الذي حصل، ونتمنى لهم كل التوفيق، فالعهد الجديد دائما يحمل معه صفحة جديدة وتطلعات جديدة".
أضاف: "نتمنى أن تكون التطلعات دائما لمصلحة لبنان، وخدمة له، فبالنسبة إلينا نحن على أتم الاستعداد والتنسيق للعمل المشترك حفاظا على مقومات لبنان السيادية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية. كما نتمنى أن نكون على تعاون دائم ومستمر نحن والحزب الاشتراكي من أجل تحقيق حياة أفضل للبنانيين، واستعادة كرامة الشعب اللبناني وحريته وسيادته، وسيادة قرار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
أبو الحسن
من جهته، شكر أبو الحسن باسم اللقاء الديمقراطي ل"الجميل والوفد الكتائبي زيارتهما كليمنصو"، وقال: "دائما، مرحب بكم في المختارة وكليمنصو، وكانت مناسبة لاستعراض الواقع اللبناني وواقع الجبل. لقد تم استذكار المصالحة التاريخية الكبرى التي جسدها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير والزعيم الوطني وليد جنبلاط، وكان سبق هذه الخطوة عام ٢٠٠٠ اللقاء الشهير في المختارة بين وليد جنبلاط والرئيس أمين الجميل والعائلة الكريمة".
أضاف: "اليوم، نحن على مشارف استقبال البطريرك الراعي يوم الجمعة المقبل في المختارة لتأكيد هذا المسار التاريخي الوطني المهم تحت عنوان "إذا كان الجبل بخير لبنان بخير". ولا بد من تأكيد الثوابت الوطنية، وثوابت المصالحة، ولا بد من تأكيد أيضا أهمية أن نحدث خرقا في جدار الأزمة اللبنانية. ومع تقديرنا لأصدقاء لبنان، تبقى المسؤولية الأولى والكبيرة علينا كقوى سياسية".
وختم: "نأمل مع الكتائب اللبنانية وكل القوى اللبنانية أن نحدث خرقا في الأزمة تعيد التقدم إلى لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية. وسنستكمل هذا اللقاء المميز بسلسلة لقاءات أخرى بتنسيق مشترك ان كان على مستوى الحزب أو على مستوى الكتلتين في مجلس النواب".
وفد المعارضة
كذلك، استقبل جنبلاط وفداً من نواب المعارضة، ضم: غسان حاصباني، مارك ضو، أديب عبد المسيح، جورج عقيص، إلياس حنكش ووضاح الصادق، بحضور النواب: وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، بلال عبدالله، مروان حمادة، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، أمين السر العام ظافر ناصر ومستشار جنبلاط حسام حرب.
حاصباني
وبعد اللقاء، قال حاصباني: "ضمن الجولات التي تقوم بها قوى المعارضة، أتينا اليوم وقمنا بهذا الحوار المثمر جدا، حوار عن الحوارات كافة وعن المرحلة الحالية".
أضاف: "هناك بعض النقاط التي تتطلب بعض التوضيح في المقاربة، لكن لمسنا نقاطا جوهرية وثوابت أساسية، فجميعنا متفاهمون عليها ونقاربها بطرق قد تكون نوعا ما مختلفة، لكن الأهداف مماثلة".
وتابع: "لا بد من الاستمرار في هذا النقاش المفتوح والحوارات التي تحدث بين القوى السياسية التي يُمكنها أن تتحاور مع بعضها بانفتاح، لكي نصل إلى كسر الجمود القائم في الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، انطلاقاً من المقاربة المتكاملة والبناءة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الثوابت الدستورية، إضافة الى التفاهم على عدد كبير من الخطوات التي من شأنها انقاذ البلد وإخراجنا من الدوامة المقفلة".
وأردف: "سيبقى التواصل مستمر بين قوى المعارضة والحزب التقدمي الاشتراكي والتكتلات الصديقة الموجودة في مجلس النواب، التي تتفاعل مع بعضها البعض بهدف الوصول الى الحلول المرجوة وكسر الجمود. لذلك، هناك خطوات ستتبع هذه الزيارة".
حمادة
بدوره، قال حمادة: "الجلسة التي أقيمت، جلسة حوارية بامتياز تدور حول الحوار، ولكن كل الكلام حول الحوار هدفه الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل للخروج من الأزمة الخانقة التي طغت على الحكومة والمؤسسات وكل ما يدور ولا يدور في البلد. لذلك، تطرقنا الى أمور التشريع، وأمور المرشحين للرئاسة المحتملين، والى شكل الحوار، وإلى ضرورة استمرار التواصل مع الرئيس نبيه بري لكي تتضح لجميعنا ماهية هذا الحوار والآليات التي سيعتمدها رئيس المجلس".
وأكد "القيام بالخطوات اللازمة"، وقال: "من خلال هذه الجلسة، تبين أن هناك تقاطعات كثيرة بقيت قائمة ومستمرة في ما بيننا، وهناك نقاط يلزمها توضيح ومزيد من التشاور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
00:21 | 2023-09-06
06/09/2023 12:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
04:00 | 2023-09-06
06/09/2023 04:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
07:13 | 2023-09-06
06/09/2023 07:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
Lebanon 24
نسخة عن والده: "فهد" ابن جيسيكا عازار حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا آخر ظهور له (صور)
02:46 | 2023-09-06
06/09/2023 02:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
09:34 | 2023-09-06
06/09/2023 09:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:16 | 2023-09-06
"ملايين الدولارات" للبنان.. ما الذي كشفه تقرير إسرائيليّ عن الغاز؟
12:17 | 2023-09-06
يوم غدٍ.. ماذا سيحصلُ في محيط مصرف لبنان؟
14:00 | 2023-09-06
دولار السوق الموازية يتراجع.. كم بلغ مساءً؟
13:31 | 2023-09-06
من الخارج.. هذا ما يتابعه الحريري
13:26 | 2023-09-06
كلامٌ يخصُّ لبنان.. ماكرون سيُبلغ السعودية بهذا الأمر!
13:08 | 2023-09-06
بعد توقيفها.. إخلاء سبيل الصحافية مريم مجدولين اللحام
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
06/09/2023 21:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
06/09/2023 21:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
06/09/2023 21:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24