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لبنان

جنبلاط استقبل الجميل ووفداً من نواب المعارضة

Lebanon 24
06-09-2023 | 11:38
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على رأس وفد حزبي ونيابي، ضم: النواب سليم الصايغ، نديم الجميل والياس حنكش، والأمين العام للحزب سيرج داغر.
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وحضر أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" النواب: أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، إضافة إلى عضوي مجلس القيادة في الحزب مروى أبو فراج وكامل الغصيني.

وأفاد بيان لمفوضية الإعلام في التقدمي "أن اللقاء كان مناسبة للبحث في التنسيق في مختلف المجالات، والتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وانطلاق مسار الإجراءات والإصلاحات الضرورية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى التمسك بمعاني المصالحة وترسيخها في كل وجوه الحياة الوطنية المشتركة".

الجميل

وعقب اللقاء، قال الجميل: "أتينا كوفد من المكتب السياسي الكتائبي لتهنئة الأستاذ تيمور جنبلاط وكل المجلس السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي بعد المؤتمر العام الذي حصل، ونتمنى لهم كل التوفيق، فالعهد الجديد دائما يحمل معه صفحة جديدة وتطلعات جديدة".

أضاف: "نتمنى أن تكون التطلعات دائما لمصلحة لبنان، وخدمة له، فبالنسبة إلينا نحن على أتم الاستعداد والتنسيق للعمل المشترك حفاظا على مقومات لبنان السيادية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية. كما نتمنى أن نكون على تعاون دائم ومستمر نحن والحزب الاشتراكي من أجل تحقيق حياة أفضل للبنانيين، واستعادة كرامة الشعب اللبناني وحريته وسيادته، وسيادة قرار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

أبو الحسن

من جهته، شكر أبو الحسن باسم اللقاء الديمقراطي ل"الجميل والوفد الكتائبي زيارتهما كليمنصو"، وقال: "دائما، مرحب بكم في المختارة وكليمنصو، وكانت مناسبة لاستعراض الواقع اللبناني وواقع الجبل. لقد تم استذكار المصالحة التاريخية الكبرى التي جسدها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير والزعيم الوطني وليد جنبلاط، وكان سبق هذه الخطوة عام ٢٠٠٠ اللقاء الشهير في المختارة بين وليد جنبلاط والرئيس أمين الجميل والعائلة الكريمة".

أضاف: "اليوم، نحن على مشارف استقبال البطريرك الراعي يوم الجمعة المقبل في المختارة لتأكيد هذا المسار التاريخي الوطني المهم تحت عنوان "إذا كان الجبل بخير لبنان بخير". ولا بد من تأكيد الثوابت الوطنية، وثوابت المصالحة، ولا بد من تأكيد أيضا أهمية أن نحدث خرقا في جدار الأزمة اللبنانية. ومع تقديرنا لأصدقاء لبنان، تبقى المسؤولية الأولى والكبيرة علينا كقوى سياسية".

وختم: "نأمل مع الكتائب اللبنانية وكل القوى اللبنانية أن نحدث خرقا في الأزمة تعيد التقدم إلى لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية. وسنستكمل هذا اللقاء المميز بسلسلة لقاءات أخرى بتنسيق مشترك ان كان على مستوى الحزب أو على مستوى الكتلتين في مجلس النواب".

وفد المعارضة

كذلك، استقبل جنبلاط وفداً من نواب المعارضة، ضم: غسان حاصباني، مارك ضو، أديب عبد المسيح، جورج عقيص، إلياس حنكش ووضاح الصادق، بحضور النواب: وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، بلال عبدالله، مروان حمادة، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، أمين السر العام ظافر ناصر ومستشار جنبلاط حسام حرب.

حاصباني

وبعد اللقاء، قال حاصباني: "ضمن الجولات التي تقوم بها قوى المعارضة، أتينا اليوم وقمنا بهذا الحوار المثمر جدا، حوار عن الحوارات كافة وعن المرحلة الحالية".

أضاف: "هناك بعض النقاط التي تتطلب بعض التوضيح في المقاربة، لكن لمسنا نقاطا جوهرية وثوابت أساسية، فجميعنا متفاهمون عليها ونقاربها بطرق قد تكون نوعا ما مختلفة، لكن الأهداف مماثلة".

وتابع: "لا بد من الاستمرار في هذا النقاش المفتوح والحوارات التي تحدث بين القوى السياسية التي يُمكنها أن تتحاور مع بعضها بانفتاح، لكي نصل إلى كسر الجمود القائم في الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، انطلاقاً من المقاربة المتكاملة والبناءة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الثوابت الدستورية، إضافة الى التفاهم على عدد كبير من الخطوات التي من شأنها انقاذ البلد وإخراجنا من الدوامة المقفلة".

وأردف: "سيبقى التواصل مستمر بين قوى المعارضة والحزب التقدمي الاشتراكي والتكتلات الصديقة الموجودة في مجلس النواب، التي تتفاعل مع بعضها البعض بهدف الوصول الى الحلول المرجوة وكسر الجمود. لذلك، هناك خطوات ستتبع هذه الزيارة".

حمادة

بدوره، قال حمادة: "الجلسة التي أقيمت، جلسة حوارية بامتياز تدور حول الحوار، ولكن كل الكلام حول الحوار هدفه الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل للخروج من الأزمة الخانقة التي طغت على الحكومة والمؤسسات وكل ما يدور ولا يدور في البلد. لذلك، تطرقنا الى أمور التشريع، وأمور المرشحين للرئاسة المحتملين، والى شكل الحوار، وإلى ضرورة استمرار التواصل مع الرئيس نبيه بري لكي تتضح لجميعنا ماهية هذا الحوار والآليات التي سيعتمدها رئيس المجلس".

وأكد "القيام بالخطوات اللازمة"، وقال: "من خلال هذه الجلسة، تبين أن هناك تقاطعات كثيرة بقيت قائمة ومستمرة في ما بيننا، وهناك نقاط يلزمها توضيح ومزيد من التشاور".
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