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لبنان

الأسمر: نُشيد بخطوة ميقاتي حول موضوع التجاوزت بمناقصة إستثمار مطاعم المطار

Lebanon 24
06-09-2023 | 11:45
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أشاد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، في تصريح اليوم، "بالخطوة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم، بإحالة موضوع حصول التجاوزات المنسوبة والمتداولة حول عدم التزام المتعهد الجديد بدفتر الشروط الخاص بمناقصة استثمار المطاعم والكافيتريات في مطار رفيق الحريري الدولي الى رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، لما لهذه الخطوة من دلالات حول الإلتزام بحقوق العمال والبالغ عددهم 200 عامل وموظف، والتأكيد على مضمون المادة 60 من قانون العمل وعلى مضمون دفتر الشروط المعمول به والصادر عن رئيس هيئة الشراء العام المشهود بنزاهته".
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وأيد الأسمر "حصول تحقيق شفاف بهذا الإطار يشمل أيضاً عدم السير بالعقود والإلتزامات والتحجج بعدم الجهوزية لتأمين مساحات جديدة أو استبدال المساحات بصورة استنسابية"، شاكراً الرئيس ميقاتي على "السرعة في التحرك القانوني الذي يشكل حجر زاوية في الحوكمة الرشيدة التي نعول عليها لبناء دولة القانون وإعطاء العمال والموظفين حقوقهم والحفاظ على حقوق المطار من الهدر والاستنسابية والزبائنية".
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